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【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感

12:00 2023/05/20

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KKLab Music AI項目經理黃軍皓表示，在開發該AI的過程中，曾與不同音樂人進行交流，並從中獲得寶貴的意見和經驗。（KKLab）

生成式人工智能（Generative AI）在藝術創作的角色漸趨多元化，不但能製作文本和圖片素材，現時更可協助音樂人填詞譜曲。

台灣AI初創KKLab就利用AI發展創作工具，提高音樂人的創作效率，單是創作歌詞，可由兩天減少至幾小時，甚至啟發更多創意靈感。

創作一首歌曲，通常涉及音樂製作人、填詞人、作曲人、編曲人和歌手。製作人會擔任統籌的角色，收集其他團隊成員對新歌的要求和期望，例如當中的主題、歌詞內容和曲調風格等，再經過理解和協調，共同製作「Demo帶」作為初步演繹。

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由於音樂跟「聽感」有關，也涉及主觀的情感表達，所以每位成員都必須聽過Demo帶後，才知道作品是否符合他們的需求，而這過程往往需要反覆溝通和修改，才能達成共識。故此費時數十天，甚至數月才能完成一首歌，也不足為奇。

涵蓋歌詞古詩 按要求譜曲填詞

為推動和優化歌曲創作的流程，KKLab利用Amazon Web Services（AWS）的機器學習應用平台Amazon SageMaker等工具，開發了「靈魂寫手Lyricist.ai」及AI音樂旋律生成技術Generative Radio Maker & Bassline Maker，輔助音樂創作團隊裏的每位成員。

靈魂寫手Lyricist.ai是AI填詞助手，所擁有的訓練資料涵蓋華語歌詞、詩集、四書、唐詩和宋詞等，創作人只需在該工具的介面上，輸入「關鍵詞句」、「歌詞風格」和「韻腳」等條件要求，它就能快速理解當中的創作想法，並生成一系列的文字創作和歌詞建議。

KKLab Music AI項目經理黃軍皓表示，在開發該AI的過程中，曾與不同音樂人進行交流，並從中獲得寶貴的意見和經驗；KKLab也運用這些專業知識，為不同中文押韻和音樂風格作出分類和標注，對AI模型進行更精準的訓練。

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通過靈魂寫手Lyricist.ai，創作者毋須從零開始構想，就能挑選和精修AI生成的歌詞和韻腳建議進行創作。黃軍皓認為，這過程有利團隊成員在創作和溝通中，更清晰地表達心中所想；同時，每人所懂得的詞彙也是有限，而該AI的龐大資料庫，也可協助音樂人獲取豐富的參考例子，啟發更多思路與靈感。

先作簡短節拍 演化各式旋律

對於作曲人或編曲人，他們只要先創作一段初始的簡短節拍（Beat），就可利用Generative Radio Maker & Bassline Maker產生各式旋律建議，例如不同的Hip-hop風格等，讓創作者聆聽不同版本，再挑選適合的旋律加入歌曲，協助加快展開完整節拍的創作。

台灣音樂唱片公司「華風數位」已利用以上AI工具創作歌曲，並認為這有助創作人突破靈感匱乏的困境，包括更好地釐清文字與詞曲思路，提高音樂創作的效率。該公司提到，過去創作歌曲時，他們需要尋找很多Reference Tracks，同時也要花很多時間來了解不同製作單位的需求。

但在AI輔助下，這些流程都變得更快和更流暢，例如想創作饒舌（Rapping）歌詞時，只要輸入想要的主題和韻腳要求，就能快速生成200個歌詞範例，且可隨時增加數量，直至滿意為止；而創作歌詞的過程，也由以往的兩天，縮短至現時約3個小時就能完成。

記者：陳卓賢

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