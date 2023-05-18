【NFLX】Netflix：含廣告版訂閱計劃月活躍用戶達500萬名

▲ 【Netflix】Netflix含廣告計劃每月活躍用戶達500萬名

串流影視平台Netflix（美：NFLX）去年11月須觀看廣告的低價訂閲服務「Basic with Ads」，Netflix聯合行政總裁Greg Peters表示，該訂閱計劃已有逾500萬活躍用戶，在有份推出該計劃的國家中，逾4分之1新用戶選用該套餐。

包含廣告的Netflix 低價計劃每月收費為6.99美元（即約54港元），適用於美、英、加等12個地區。截至今年3月底，Netflix共有2.33億收費用戶。

Netflix 另一聯合行政總裁Bela Bajaria更表示，「沒有其他娛樂公司（比Netflix）更渴望在不同國家或地區，向廣泛觀眾，製作如此多類型的電影和節目。」

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記者：伍鍵文