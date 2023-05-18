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【網絡犯罪】2022年全球數碼攻擊增 20%　通信、移動為主要目標

科技 10:06 2023/05/18

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隨著新冠疫情結束，全球經濟逐漸復甦，數碼交易亦隨之增加。與此同時，也為網絡犯罪分子提供更多機會，讓其有機可乘。有最新的網絡犯罪報告，揭示數碼欺詐持續呈上升趨勢。與2021年相比，去年全球數碼攻擊率按年增長了20%。

【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　

網絡數據分析公司LexisNexis Risk Solutions今（18日）發布年度《網路犯罪報告》並列出4大要點，包括：1）移動渠道繼續大行其道，移動交易量再創新高；2）攻擊率持續上升，通信、移動和媒體行業仍是主要攻擊目標；3）數碼支付的弱點突顯；及4）利益促使網路犯罪增長。

據該企分析了2022 年間，在其旗下LexisNexis Digital Identity Network 中所錄得的798億筆交易，即使受到經濟不確定性、通貨膨脹和烏克蘭戰爭的影響，但受金融服務（+29%）和電子商務（+17%）交易增長的推動，去年的數碼交易仍錄的按年增長24%。

亞太區數碼支付普及　相關攻擊增50%

隨數碼錢包、二維碼支付和個人對個人轉賬替代支付方式繼續普及，亞太地區的支付交易量亦按年增長 32%。據桌上裝置和移動裝置的交易數據顯示，針對數碼支付的攻擊率同比增長 27%。犯罪分子也針對數碼支付的缺陷及弱點，迅速應變，使亞太地區的支付攻擊率按年上升 50%。

鑑於不斷上升的欺詐率，及企業目前專注於提高對客戶的信任門檻，以及更快速地識別風險。在數碼身份方面，企業正積極尋求在所有數碼設備及終端用戶接觸點中，為用戶建立一致而獨特的觀點，使被歸類為可信任的交易比例按年增長了9%。

可信任交易比例微升　惟多重身分認證仍不足夠

雖然相比於其他行業，通信、移動和媒體行業依然是 罪分子的主要攻擊目標。然而，針對這些行業的整體攻擊率同比下降了 27%。LexisNexis Risk Solutions認為，顯著的下降顯示犯罪分子正在轉移攻擊重點。

該企欺詐和身份策略副總裁 Stephen Topliss則表示，儘管監管加强，技術亦不斷創新進步，公眾意識也有所提高，但在預防欺詐方面，企業仍然面臨不少艱難挑戰，僅依靠多因素身份認證作為防禦手段並不足夠。企業需要有針對性的機器學習模型，結合最新的數碼情報、行為生物識別技術信號和錢騾賬戶指標，以應對新型欺詐。

【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密

【勒索軟件】新型勒索軟件發現　自我加密逃避防病毒軟件偵測

責任編輯：殷凱怡

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