【港股市況】騰訊績後偏軟跌0.5%　阿里巴巴績前升3%　恒指反彈高開142點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，港股反彈高開逾百點。騰訊 （00700） 績後偏軟，股價低開0.5%，阿里巴巴 （09988） 績前升逾3%，美團 （03690） 升0.4%，比亞迪 （01211） 升逾2%，恒指高開142點，開報19702點，科指升1.1%，報3911點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】高鑫零售 （06808） 續跌逾9%，低見2.33元。

【09：35】VTech偉易達 （00303） 升幅擴大至逾8%，高見49.35元。

【09：34】港交所 （00388） 逆市偏軟跌0.5%，低見304元。

【新股IPO改革】港交所延長FINI用戶測試期限一個月 實施日期料推遲至下半年

【09：32】騰訊音樂 （01698） 升逾8%，高見32.2元。

【09：31】植華集團 （01842） 早段挫逾4成，低見0.65元，成交1053萬元。

【09：30】騰訊 （00700） 跌3%，低見330.2元。

【09：30】騰訊 （00700） 開市後跌逾2%，早段低見334元。

【09：29】【國泰293】國泰航空升0.4% 4月載客量按月增4%、恢復至疫前44% 下半年新恢復航點有哪些？

【09：25】VTech偉易達 （00303） 全年盈利1.492億美元，按年跌13.6%，擬派末期息42美仙，較去年同期少31%，偉易達股價績後升逾3%。

【業績｜高息股】偉易達上財年少賺14% 削末期息3成、股息率仍逾10厘

【09：21】騰訊 （00700） 績後偏軟，股價低開0.5%，阿里巴巴 （09988） 績前升逾3%，美團 （03690） 升0.4%，比亞迪 （01211） 升逾2%，恒指高開142點，開報19702點，科指升1.1%，報3911點。

【騰訊業績】騰訊首季收入增11% 經調整淨利325.38億人幣、符預期

【09：13】期指開報19655點，升166點或0.9%。

【08：48】星島 （01105） 開市前公布短暫停牌。

【08：43】恒指黑期升約178點，報19700點。道指期貨跌6點，報33472。

【07：45】【業績】中通快遞首季按年多賺9成 上調全年業務量指引

【07：45】【騰訊業績】皇牌手遊要再戰10年？騰訊：團隊競爭遊戲屬長青 一文看清管理層分析業務

【07：45】【阿里巴巴業績】阿里巴巴5.18壓軸公布季績 消費回暖帶動CMR跌幅收窄、阿里雲增速料上季觸底

【07：45】【Morning精點】騰訊首季經調整淨利325.38億人幣符預期︱姜濤隔離單位及樓上一層各被買家掃貨

【07：45】港股ADR收報19750點，升189點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.45元，較港收市價高0.8元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報349.56元，較港收市價高6.76元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.74元，較港收市價高3.29元或3.9%。

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【07：30】美國債務上限談判現曙光， 眾議院院長麥卡錫與美國總統拜登昨日的談判中未能達成協議，希望在周六前談妥。美股周三造好，三大指數升幅都超過1%。道指尾段最多漲460點，最終收升408點，報33420點；標指升48點，報4158點；納指升157點或1.28%，報12500點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點 騰訊ADR撲350關 阿里美股高3.9%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩