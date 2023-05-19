【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）

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阿里巴巴業績欠佳，分拆消息未能振興股價，拖累夜期收市跌209點，收報19469點，中概股指數跌3.5%，收報6377點。阿里巴巴美股低港4.4%。富途跌6.7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 333.40 -1.9% 美團ADR 130.46 -2.3% 滙豐ADR 59.87 +0.7% 阿里巴巴美股 83.91 -4.4%

北水全日錄逾17億元淨流入 主力買騰訊中移動沽盈富基金

北水全日錄17.3億元淨流入，連續4個交易日出現淨流入。資金繼續大手吸納騰訊 （00700） ，全日錄15.5億元淨流入，中移動 （00941） 及工行 （01398） 分別吸資5.5及2.8億元；淨流出方面，盈富基金 （02800） 及建行 （00939） 分別錄7.6及3.4億元淨流出。

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ATM個別走 騰訊績後跌、阿里巴巴績前升逾2% 恒指反彈166點

美股造好，港股反彈百點。恒指高開142點，早市曾升333點高見19894點，其後升幅收窄，恒指升166點，收報19727點，成交986億元。科指升1.2%，報3917點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 績後向下跌0.9%，阿里巴巴 （09988） 績前升逾2%，美團 （03690） 升0.4%。國壽 （02628） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 87.75 +2.7 +42 25 滙豐 59.45 +1.4 +22 10 建行 5.39 +1.9 +17 3 新奧能源 106.50 -2.6 -3 17 藥明生物 43.60 -2.8 -7 35 騰訊 339.80 -0.9 -13 14

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜樓市】花旗：香港樓市復甦周期「短命」 料本季起掉頭下跌、至年底跌7%

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌209點，收報19469點

【23：30】夜期跌164點，報19514點

【19：54】【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組 蔡崇信掌菜鳥集團

【19：08】【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整純利273.75億人幣勝預期 將派阿里雲作股息以分拆上市 正探索菜鳥、盒馬鮮生IPO

【18：30】北水全日錄逾17億元淨流入，主力買騰訊中移動沽盈富基金，恒指夜期微跌11點。

【18：15】【大行報告｜騰訊業績】一文看清騰訊績後大行分析 券商料視頻號支撐全年廣告增長、遊戲收入勢頭料增強

【17：45】【數碼港元】金管局啟動14個數碼港元試驗 瑞波幣營運商有份 金管局：尚未決定會否推出數碼港元（附列表）

【17：07】【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」

【16：10】ATM個別發展，騰訊 （00700） 績後向下跌0.9%，阿里巴巴 （09988） 績前升逾2%，美團 （03690） 升0.4%。國壽 （02628） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾3%，恒指升166點，收報19727點，成交986億元。科指升1.2%，報3917點。

【16：00】恒指U盤前升153點，報19714點。

【15：26】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.7%，報340.4元。

【15：12】康寧傑瑞製藥 （09966） 尾市跌兩成，低見10.5元。

【15：10】騰訊 （00700） 尾市跌1%，阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升0.2%。

【15：07】恒指尾市升約120點，報19680點，科指升1.1%，報3911點。

【15：01】吉利 （00175） 升幅收窄，最新靠穩升0.1%。

【李書福旗下】吉利汽車母企增持Aston Martin股權至17% 可委任一名董事

【15：00】港股升約82點，報19643點，科指升0.8%，報3902點。

【14：47】本港地產股普遍逆市向下，恒地 （00012） 跌0.4%。新地 （00016） 跌1%，新世界 （00017） 跌近1%，信置 （00083） 跌逾2%，至於長實 （01113） 則升0.7%。

【14：41】合景泰富 （01813） 股價逆市再跌逾6%，破底低見0.67元。

【14：39】藥明生物 （02269） 跌3%，低見43.35元。

【14：37】友邦 （01299） 午後轉跌，最新跌0.3%，低見79元。

【14：36】【取代中銀保監】國家金融監督管理總局揭牌 李雲澤：監管各類金融活動、敢於鬥爭

【14：05】【友邦1299】友邦香港：內地抵港客戶業務穩定 招聘5000人進度如期

【13：59】【AI取代人類？】百度李彥宏：AI不會令工作機會減少 停止創新才是最大威脅

【13：54】港股升幅收窄至百點內，恒指升94點，報19655點，科指升0.8%，報3901點。騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴（ 09988）升幅收窄至逾2%，美團 （03690） 跌0.5%。

【13：17】【王健林旗下】萬達6月前傳大幅裁員 內媒：下一個許家印？

【13：13】中通快遞 （02057） 績後造好，午後升逾7%，破頂高見235.2元。

【13：10】內險股午後續造好，國壽 （02628） 、平保 （02318） 升3%，太保 （02601） 升逾4%，財險 （02328） 升近3%。

【13：05】騰訊 （00700） 午後初段跌約1.6%，阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升0.3%。

【13：00】港股午後初段升約200點，報19760點，科指升1.6%，報3931點。

【12：17】【停牌】星島今早短暫停牌 待公布併購內幕消息

【12：00】恒指半日升217點，報19777點，成交570億元。科指升1.7%，報3936點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 績後跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 績前升近3%。聯想 （00992） 升逾4%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、國壽 （02628） 升逾3%，內房向下，龍湖 （00960） 跌近6%。

【11：40】港股中午收市前，恒指升約239點，報19800點，科指升1.7%，報3936點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.8%，深證升0.3%，創業板指跌0.3%。

【11：24】商湯 （00020） 最新升半成，高見2.28元。

【11：18】植華集團 （01842） 最新瀉8成，低見0.243元。

【11：12】藥明生物 （02269） 續軟，再跌1%低見43.5元。

【11：00】中移動 （00941） 升幅擴至3%，高見66.4元。

【11：00】香港航天科技 （01725） 逆市跌逾6%，低見9.92元。

【10：55】騰訊 （00700） 跌幅進一步收窄至1%，報339元。

【10：54】三桶油造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾3%，中海油 （00883） 升近2%。

【10：52】【新股IPO】華虹半導體內地科創板上市申請獲通過 股價大升一成

【10：39】恒指升勢回順，最新升約205點，報19765點，科指升1.4%，報3926點。

【10：26】騰訊 （00700） 跌幅收窄至2%內，報336.4元，今早曾低見329.4元。

【10：21】大市升幅擴大至逾300點，報19882點，升322點，科指升2.2%，報3954點。

【10：19】華虹半導體 （01347） 升逾8%，高見27.9元。上交所官網顯示，華虹半導體科創板上市申請獲通過，擬募資180億元人民幣。

【10：10】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三大中資電訊股，齊齊反彈逾2%。

【10：06】大市升幅擴大至近250點，報19809點，升248點，科指升1.3%，報3919點。國壽 （02628） 、平保 （02318） 升幅擴大至近4%。

【10：00】騰訊 （00700） 跌近4%，低見329.4元。

【09：59】國壽 （02628） 、平保 （02318） 齊升3%，財險 （02328） 升逾1%，太保 （02601） 升逾2%。

【09：55】內房股續逆市向下，中海外 （00688） 跌1%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌0.6%，雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌近半成。

【09：49】中資金融股向上，其中建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾1%，中行 （03988） 升近1%。另外〉內險股國壽 （02628） 升近3%，平保 （02318） 升逾2%。

【09：42】植華集團 （01842） 瀉7成，低見0.375元，成交1970萬元。

【09：41】恒指早段升約125點，報19685點，科指升1.1%，報3915點。

【09：39】滙豐 （00005） 早段升1%，友邦 （01299） 、中移動 （00941） 升0.8%。

【09：36】高鑫零售 （06808） 續跌逾9%，低見2.33元。

【09：35】VTech偉易達 （00303） 升幅擴大至逾8%，高見49.35元。

【09：34】港交所 （00388） 逆市偏軟跌0.5%，低見304元。

【新股IPO改革】港交所延長FINI用戶測試期限一個月 實施日期料推遲至下半年

【09：32】騰訊音樂 （01698） 升逾8%，高見32.2元。

【09：31】植華集團 （01842） 早段挫逾4成，低見0.65元，成交1053萬元。

【09：30】騰訊 （00700） 跌3%，低見330.2元。

【09：30】騰訊 （00700） 開市後跌逾2%，早段低見334元。

【09：29】【國泰293】國泰航空升0.4% 4月載客量按月增4%、恢復至疫前44% 下半年新恢復航點有哪些？

【09：25】VTech偉易達 （00303） 全年盈利1.492億美元，按年跌13.6%，擬派末期息42美仙，較去年同期少31%，偉易達股價績後升逾3%。

【業績｜高息股】偉易達上財年少賺14% 削末期息3成、股息率仍逾10厘

【09：21】騰訊 （00700） 績後偏軟，股價低開0.5%，阿里巴巴 （09988） 績前升逾3%，美團 （03690） 升0.4%，比亞迪 （01211） 升逾2%，恒指高開142點，開報19702點，科指升1.1%，報3911點。

【騰訊業績】騰訊首季收入增11% 經調整淨利325.38億人幣、符預期

【09：13】期指開報19655點，升166點或0.9%。

【08：48】星島 （01105） 開市前公布短暫停牌。

【08：43】恒指黑期升約178點，報19700點。道指期貨跌6點，報33472。

【07：45】【業績】中通快遞首季按年多賺9成 上調全年業務量指引

【07：45】【騰訊業績】皇牌手遊要再戰10年？騰訊：團隊競爭遊戲屬長青 一文看清管理層分析業務

【07：45】【阿里巴巴業績】阿里巴巴5.18壓軸公布季績 消費回暖帶動CMR跌幅收窄、阿里雲增速料上季觸底

【07：45】【Morning精點】騰訊首季經調整淨利325.38億人幣符預期︱姜濤隔離單位及樓上一層各被買家掃貨

【07：45】港股ADR收報19750點，升189點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.45元，較港收市價高0.8元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報349.56元，較港收市價高6.76元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.74元，較港收市價高3.29元或3.9%。

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【07：30】美國債務上限談判現曙光， 眾議院院長麥卡錫與美國總統拜登昨日的談判中未能達成協議，希望在周六前談妥。美股周三造好，三大指數升幅都超過1%。道指尾段最多漲460點，最終收升408點，報33420點；標指升48點，報4158點；納指升157點或1.28%，報12500點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點 騰訊ADR撲350關 阿里美股高3.9%（不斷更新）

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

責任編輯︰梁浩碩