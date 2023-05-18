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【美股業績︱Cisco】思科季績雖勝預期、訂單數量減少23%　

股市 08:28 2023/05/18

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【業績︱Cisco】思科季績雖勝預期　訂單數量減少23%

思科（Cisco 美︰CSCO）公布季度業績。思科上季收入145.7億美元，按年增長14%，高於市場的143.9億美元，經調整每股收益為1美元，亦高於分析師估計的0.97美元。

雖然業績勝預期，不過因供應鏈限制，產品大量積壓影響客戶對新訂單需求，思科上季訂單數量減少約23%，思科股價開市曾跌4%後，其後幾乎收復所有失地，暫跌不足0.5%。

期內，軟件收入按年增長18%，軟件訂閱收入升17%。年經常性收入 （ARR） 為238億美元，增長6%，產品ARR增長10%。

思科預計今季收入按年增長14%至16%，每股收益1.05至1.07美元。至於2023年度收入預計按年增長10%至10.5%，每股收益3.8至3.82美元。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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【美股業績】家得寶首季業績遜預期、下調全年指引　港股藍籌創科實業陪跌4%

【美股業績︱BYND】Beyond Meat季度收入跌15.7%　國際地區收入勝預期

責任編輯︰梁浩碩

美股 思科（Cisco，美：CSCO）
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