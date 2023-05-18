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【業績】中通快遞升逾1%　首季按年多賺9成　上調全年業務量指引

股市 09:32 2023/05/18

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【業績】中通快遞首季按年多賺9成　上調全年業務量指引

中通快遞 （02057） 公布首季業績。中通快遞第一季度淨利潤16.6億元（人民幣，下同），按年升90.2%，調整後淨利潤19.2億元，升82.1%，調整後息稅折攤前收益31.3億元，升56.5%，每股基本收益2.07元。

中通升1.55%，暫報222.4港元，成交231萬港元。

期內，收入89.8億元，按年增長13.7%，毛利25.2億元，升55.8%，毛利率由去年同期的20.5%改善至28.1%，經營利潤19.5億元，升74.7%，經營利潤率由14.1%升至21.7%。

核心快遞服務收入按年增長16.1%至至72.2億元，因包裹量增長20.5%及單票價格下降 3.7%的綜合影響所致，貨運代理服務收入減少41.8%，物料銷售收入增長30.8%。

創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示，進入二季度，觀察到行業增長勢頭依舊延續，對全年行業規模穩健增長充滿期待。中通快遞調高對全年業務量指引為包裹量292.7億至302.4億件，按年增長20%至24%，有信心實現全年業務量市場份額至少增長1.5個百分點的目標。

另外，中通快遞董事會宣布，劉政因需要投入更多時間及精力於彼之其他業務， 故已提呈辭任非執行董事，6月15日起生效，阿里巴巴控股集團戰略投資部總監陳旭東已獲委任為非執行董事，同日生效。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中通快遞－W（02057）
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