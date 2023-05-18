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【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元

股市 06:59 2023/05/18

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【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元

「美國不會違約」拜登前往日本廣島出席G7峰會前表示，相信會就預算達成協議，會與共和黨的麥卡錫保持密切聯繫；不過，麥卡錫雖然在談判後對外宣稱，周末與拜登達成協議是可能的，但翌日卻對記者透露內情，據彭博報道指，麥卡錫稱在白宮遇到很大的阻礙，他指共和黨的法案可提高債務上限，但同時也需要一項4.8萬億美元的削赤計劃。

拜登當時指，會面是富有成效，對達成協議有信心。

摩通CEO戴蒙認為，美國「可能」不會違約，也不應該違約，他指出，不管怎麼樣，都會做好準備，已為違約的可能，設立了作戰室。

麥卡錫早於1個月前發表了削赤4.5萬億美元的建議，以換取1.5萬億美元的債務上限擴充，他當時建議將財政開支恢復到2022年水平，每年上限抗充只准增加1%，重新分配未使用的抗疫資金，並限制政府的其他支出。

其他建議包括：廢止拜登減通脹法案中，聘請8.7萬名稅局助理；結束公司對投資綠色能源的稅務優惠；取消豁免學生貸款計劃；提高糧食救助需強制工作年齡限制，從50歲提高至56歲；另外亦阻止拜登限制消費者使用煤氣爐及烤箱。

不過，拜登當時表示這個削赤法案是沒得傾的，稱法案最傷害「勤力」的人。

【債務上限】高盛、大摩CEO等近150名商界領袖　促火速達成協議避免違約

【債務上限】摩通戴蒙警告：美國愈接近債務違約　恐慌情緒將席捲市場

記者：譚志偉

美股 選舉 美國共和黨 七大工業國集團 拜登 白宮 道瓊斯工業平均指數 美元
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