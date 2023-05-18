【騰訊業績】皇牌手遊要再戰10年？騰訊：團隊競爭遊戲屬長青　一文看清管理層分析業務

▲ 【騰訊業績】騰訊：多款手遊生命周期可以10年計、遊戲業重回增長軌道 雲產品降價影響輕微

股王騰訊 （00700） 上季遊戲業務大幅復甦，帶動經調整純利按年增27.4%至325.4億元（人民幣，下同），符預期。騰訊管理層在電話會議指出，受惠遊戲內容更新，更多玩家課金帶動流水（即玩家付費總額），直言《王者榮耀》、《穿越火線手遊》及《和平精英》等團隊競爭遊戲屬長青款，認為周期將以十年計。

騰訊首席戰略官James Mitchell形容，遊戲業務出現廣泛復甦，旗下15大遊戲中，有12款錄得按年增長。Mitchell提到，盡管內地經濟趨勢喜憂參半，但購買力普遍增加，年紀較大玩家對於高質量內容有更強消費能力。

遊戲業務越過部分過渡性挑戰

問及遊戲增長趨勢，Mitchell稱，公司上季遊戲收入增長令人滿意，相信已經越過部分過渡性挑戰，包括國際遊戲業務疫後壓力、內地業務缺乏新遊戲版號，認為透過長青遊戲、以及旗下高增長遊戲平台及工作室，相信遊戲行業將重回增長軌道，而騰訊增速或更快。

騰訊主席馬化騰稱，現時正大力投入建設人工智能（AI）能力及雲基礎設施。總裁劉熾平預計，未來市場上將會有很多AI模型，成為非常活躍行業，料有助於提高內容的質量、創建效率，同時降低成本。劉熾平認為，AI模型有助用戶與機器交互，特別是搜索和信息生成等應用。

料短期AI 芯片或現短缺

劉熾平提到，AI行業不論在中國、歐美以至全球須受到監管，但相信在正確監管框架下，政府會支持創新，行業會有健康增長空間。劉熾平預計，短期芯片或現短缺，原因是更多市場參與者冀搭建自家模型，但料供應問題終得到紓緩。

騰訊近月傳出會搭建自家AI大模型，劉熾平透露公司正取得良好進展。騰訊最近宣布其基於Nvidia H800 GPU的高性能計算集群，料可提高培訓效率。

電商平台廣告市佔率料續增

騰訊上季網絡廣告業務收入按年增16.5%。Mitchell提到，內地消費好轉，帶動廣告投入，但分項反彈不平均，快銷品、金融、醫療保健及旅遊等表現強勁。

Mitchell提到，騰訊的電商平台廣告市佔率料續增，此前部分電商平台視騰訊為其生態圈對手，但現在態度開始轉變，其次是騰訊部署更複雜機器學習技術，以提高廣告定位能力，更適合電商客戶需要。

雲產品降價影響輕微

近日傳出騰訊雲產品降價，Mitchell稱，目前雲業務僅佔總收入個位數百分比，騰訊雲產品降價的影響輕微，同時有助提升競爭力，隨着伺服器及寬頻等投入成本普遍下降，行業下調客戶價格屬合理。

內地互聯網監管趨緩和，劉熾平指出，監管環境繼續朝着監管常態化的方向發展，強調現時政府非常支持數字經濟和產業健康發展，此前中央政治局會議提出，鼓勵平台龍頭企業創新，「這是（政府）表達對整個行業支持的非常重要延續」。

料即將常態化監管金融科技

劉熾平提到，現時短視頻並非監管行動重點，而金融科技而言，人行在2021年要求平台公司對金融科技服務進行自我審查，其後當局亦作一輪調查，而騰訊已應人行要求主動調整運營，相信檢查即將步入尾聲，預計當局即將公布調查結果，相信屆時當局將重點放在常態化監管上，並投入更多的資源來支持整個行業的發展和創新。

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記者：李哲毅