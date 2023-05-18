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【有獎活動】滙豐卓越理財推全港首個GPT創作體驗 有機會贏1年置業、教育或旅遊基金

理財智慧 09:17 2023/05/18

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最近GPT成市場的熱話，滙豐銀行也推出相關活動。滙豐卓越理財推出全港首個GPT（Generative Pre-trained Transformer）創作體驗「My Wealthy Future」，讓參加者投入Microsoft Azure OpenAI GPT世界，開拓人工智能無限國度，透過文字甚至構思，共同創作編寫參加者跟和家人的虛構未來故事，滿足人生不同階段的需要。
 

以上「My Wealthy Future」，全港第一個GPT創作體驗。只需簡單分享你心目中的理想未來，即可讓AI為你創作一個屬於你未來的情節故事。參加者不僅可以獲得一張由人工智能創造的「未來預想圖」，只需輸入你的電郵地址，更可以獲得一個由AI創造的avatar 為大家講述及聲演你的專屬虛構故事影片。化身成不同預設角色的avatar以聲線及畫像導航，展開一場無限創意的專屬旅程，引領你一起探索未來，預想理想人生！完成「My Wealthy Future」創作體驗更有機會獲取不同獎賞，助你達成人生各個階段的理財目標。
 

【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名，詳見【下一頁

若想成為申請，需要留意以下的條件。

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【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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完成滙豐卓越理財My Wealthy Future創作體驗更可參加抽獎活動  有機會贏取價值$200,000「獎賞錢」的幸運大獎。由即日起至2023年6月30日，完成My Wealthy Future全港首個GPT創作體驗更可參加抽獎活動，活動流程：


1.    到香港滙豐Facebook Page點讚帖文
2.    瀏覽www.mywealthyfuture.hsbc.com.hk，只要用滙豐卓越理財萬事達卡®信用卡發卡行識別號碼頭6位數字登入系統，開始編寫「My Wealthy Future」未來故事
3.    完成遊戲後，將你的參考碼放到Facebook Page帖文的comment box 
4.    Tag 2位朋友或家人 
5.    滙豐卓越理財會以隨機抽獎形式抽出100位朋友，每位將獲得個人化專屬Moleskine記事本乙本*

得獎名單公布日期：2023年7月31日或之前
 

 

香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕  6 月中起每星期恢復6天或7天營運，詳見【下一頁
 

    點擊圖片放大
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另外，由2023年5月22日起至2023年6月30日，完成My Wealthy Future創作體驗並成功晉身滙豐卓越理財及開立投資戶口，除了迎新獎賞價值高達港幣48,000元，更會自動參加第二個抽獎，有機會贏取以下其中一個各價值200,000元「獎賞錢」的額外大獎，助你達成理財目標！包括：
．1年置業基金(名額一個)；
．1年教育基金(名額一個)；或
．旅遊基金(名額一個)

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責任編輯：陳詠妍

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