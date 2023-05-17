【中移動941】中特估橋頭堡　為何中移動AH股高位齊急跌？

▲ 【中移動】中特估橋頭堡 為何中移動AH股高位齊急跌

中移動 （00941） 在港突破70港元，在內地股價突破109元人民幣後，近一星期迅速回落，中移動是「中特估」的橋頭堡，為何投資氣氛轉弱？

內地傳媒指，經工信部協調，在合肥舉行的世界電訊和信息社會日大會上，中移動、中電信 （00728） 、聯通 （00762） 及中國廣電聯合宣布，在新疆正式啟動全球首個5G異網漫遊試商用。

所謂5G異網漫遊，是指當所屬運營商無5G網絡覆蓋時，用戶可接入其他運營商的5G網絡，繼續使用5G服務。啟動新疆5G異網漫遊試商用，是貫徹落實黨的二十大關於加快建設網絡強國決策部署的重要舉措，是推動行業高質量發展的紮實行動，是堅持以人民為中心的發展思想、滿足人民對美好數字生活嚮往的具體實踐。

中資電訊商提升共建共享水平，正驗證5G異網漫遊業務能力和商用可行性。

工信部將積極穩妥推動5G異網漫遊試商用，進一步鞏固提升5G網絡服務能力，更好地為生產、生活和治理方式提質降本增效貢獻力量。

投資角度上，若未來擴大異網漫遊計劃，由於網絡資源變成共享，單一電訊商已無網絡覆蓋優勢，同時5G費用或掀減價戰，壓抑收入，市場同時關注各電訊商拆帳計法。

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記者：譚志偉