【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里 最新評級和目標價

阿里巴巴(09988) 今日壓軸公布季度業績。市場除了關注內地防寬防疫政策後，經濟的復甦步伐外，同時亦關注阿里業務重組的最新進展。摩根士丹利發表研究報告，預期阿里的客戶管理收入將在１至２月份因消費疲軟而按年下降5％，儘管3月份已經轉正，料2023年度第4季的總收入按年增2％至2,080億元人民幣，較市場預期為低，而料其經調整EBITDA為228億元人民幣，按年增長44％。大摩又預期，阿里雲業務將於未來數個季度的收入將加速增長至兩位數，亦指新年度的消費復甦趨勢改善將會重振公司的營收增長。基於阿里估值不高，重組消息將進一步釋放股價上行空間。



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把阿里列入「確信買入名單」的高盛指出阿里股價近期表現飄忽，主要由於近期投資者憂慮內地消費品市場僅溫和復甦，以及由人工智能、晶片等引發的地緣政治壓力。不過該行仍視阿里巴巴為內地互聯網股中的首選股份，予其目標價133元。

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