【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默

弱勢社群在生活上遇到的挑戰，不時被忽視。但在硬件和軟件技術的進步下，其生活質素有望不斷改善。Apple再次宣佈更新認知輔助相關新功能，並於今年稍後時間推出。較吸睛的包括「Live Speech」、「Personal Voice」和「放大鏡」中的「Point and Speak」。



今次推出的新功能，主要針對認知障礙、無法說話、可能失去說話能力、失明或視覺較差的用戶。



Assistive Access：利用設計上的創新，為用戶留下最基礎的核心功能，又或他們最需要的功能，從而減輕其認知負荷。這些基礎功能包括與親朋好友聯絡、拍攝與欣賞相片，以及聆聽音樂。包括專為電話及 FaceTime 度身訂造的功能，並合併至「通話」 app 中；「訊息」、「相機」、「相片」和「音樂」app 亦有專屬新功能。主要是提供獨特介面，帶有對比度較高的按鈕及較大的文字，以及為相關受信任的照顧者提供自訂功能的工具，讓他們可以協助有需要人士自訂所需功能。如對於喜歡以視覺交流的用户，「訊息」app 提供一個只有表情符號鍵盤。

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Live Speech：用户可透過打字寫下他們想要說的話，在電話和 FaceTime 通話中，可以如面對面對話般說出來。更可儲存常用短語，方便在交談中快速插入短語。



Personal Voice：透過閱讀隨機文字庫來製作「Personal Voice」，在 iPhone 或 iPad 上錄製 15 分鐘的音訊，利用裝置上的機械學習功能，助用戶創造與自己聲音相似的語音，更可與「Live Speech」無縫整合，仿如親身與親友對話。留意此功能只能在配備 Apple 晶片的 iPhone、iPad 及 Mac 上製作。

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Point and Speak：內置於 iPhone 和 iPad 上的「放大鏡」app 中，方便視力障礙用户了解文字及指示。如使用微波爐時，用戶可打開「放大鏡」的「Point and Speak」功能，結合手機或平板上的相機 、LiDAR 感應器及內置的機械學習輸入，便能讀出每個按鈕上的文字。更可與「放大鏡」內的其他功能結合使用，如「人物偵測」、「門户偵測」和「影像描述」，令用户更易理解所身處的環境。

用戶要留意，配備 LiDAR 感應器的 iPhone 和 iPad 裝置將支援英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文、中文、粵語、韓文、日文和烏克蘭文。

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為迎接全球無障礙關注日，5 月 18 日將在新增在德國、意大利、西班牙和韓國推出SignTime 服務，為 Apple Store 和 Apple Support 顧客提供手語翻譯服務，



編輯：梁巧恩



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