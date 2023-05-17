  • 28°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默

科技 21:46 2023/05/17

分享：

分享：

弱勢社群在生活上遇到的挑戰，不時被忽視。但在硬件和軟件技術的進步下，其生活質素有望不斷改善。Apple再次宣佈更新認知輔助相關新功能，並於今年稍後時間推出。較吸睛的包括「Live Speech」、「Personal Voice」和「放大鏡」中的「Point and Speak」。

今次推出的新功能，主要針對認知障礙、無法說話、可能失去說話能力、失明或視覺較差的用戶。

Assistive Access：利用設計上的創新，為用戶留下最基礎的核心功能，又或他們最需要的功能，從而減輕其認知負荷。這些基礎功能包括與親朋好友聯絡、拍攝與欣賞相片，以及聆聽音樂。包括專為電話及 FaceTime 度身訂造的功能，並合併至「通話」 app 中；「訊息」、「相機」、「相片」和「音樂」app 亦有專屬新功能。主要是提供獨特介面，帶有對比度較高的按鈕及較大的文字，以及為相關受信任的照顧者提供自訂功能的工具，讓他們可以協助有需要人士自訂所需功能。如對於喜歡以視覺交流的用户，「訊息」app 提供一個只有表情符號鍵盤。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Live Speech：用户可透過打字寫下他們想要說的話，在電話和 FaceTime 通話中，可以如面對面對話般說出來。更可儲存常用短語，方便在交談中快速插入短語。


Personal Voice：透過閱讀隨機文字庫來製作「Personal Voice」，在 iPhone 或 iPad 上錄製 15 分鐘的音訊，利用裝置上的機械學習功能，助用戶創造與自己聲音相似的語音，更可與「Live Speech」無縫整合，仿如親身與親友對話。留意此功能只能在配備 Apple 晶片的 iPhone、iPad 及 Mac 上製作。

    點擊圖片放大
    +2

Point and Speak：內置於 iPhone 和 iPad 上的「放大鏡」app 中，方便視力障礙用户了解文字及指示。如使用微波爐時，用戶可打開「放大鏡」的「Point and Speak」功能，結合手機或平板上的相機 、LiDAR 感應器及內置的機械學習輸入，便能讀出每個按鈕上的文字。更可與「放大鏡」內的其他功能結合使用，如「人物偵測」、「門户偵測」和「影像描述」，令用户更易理解所身處的環境。
用戶要留意，配備 LiDAR 感應器的 iPhone 和 iPad 裝置將支援英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文、中文、粵語、韓文、日文和烏克蘭文。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

為迎接全球無障礙關注日，5 月 18 日將在新增在德國、意大利、西班牙和韓國推出SignTime 服務，為 Apple Store 和 Apple Support 顧客提供手語翻譯服務，

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文
Apple iPad Emoji 社交平台 網絡保安 人工智能 手機Apps 雲端 硬件

下一篇文章

【Tesla機械人】Tesla Bot最新展示　懂雙腿行走辨認四周環境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩
【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩
【招AI人才】Amazon招AI人才強化搜尋　冀與Microsoft、Google分庭抗禮
【招AI人才】Amazon招AI人才強化搜尋　冀與Microsoft、Google分庭抗禮
【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試
【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試
【機迷熱話】台灣網民贈《薩爾達傳說：王國之淚》　離奇條件：需8人同時誦經
【機迷熱話】台灣網民贈《薩爾達傳說：王國之淚》　離奇條件：需8人同時誦經
【iOS 16.5】Apple或於今周推iOS 16.5版本　料6月發布iOS 17
【iOS 16.5】Apple或於今周推iOS 16.5版本　料6月發布iOS 17
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款