【醫療論壇】逾90位環球精英匯聚亞洲醫療健康高峰論壇　探討機遇

第二屆「國際醫療健康周」於今周展開，活動由香港貿易發展局（香港貿發局）策劃，其中一個旗艦活動第三屆「亞洲醫療健康高峰論壇」於5月17日正式揭幕，另一重點活動則為香港貿發局主辦的第 14 屆「香港國際醫療及保健展」（醫療展），已於 5月16日開幕，展覽規模為歷年最大。



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一連兩日的「亞洲醫療健康高峰論壇」以「醫健躍變 重塑未來」為主題，由香港特別行政區政府及香港貿發局合辦，首日以實體方式於香港會議展覽中心舉行，次日則於線上進行。高峰論壇以匯聚來自 20 個國家及地區、逾 90 位來自全球主管醫療衞生的主要政府官員及組織、國際科研及醫學界專家、投資者及相關產業的商界人士、金融界專業人士和專業服務業代表等，共同討論並分享他們在醫療科技、公共衞生、國際商貿合作及投資等方面的經驗及最新發展，探討醫療健康產業的前景與商機。

香港貿發局主席林建岳表示：「全球各國正迎向復蘇，我們應趁現在回顧疫情時期並從中汲取經驗，構建醫療保健行業未來的願景。我相信大家亦同意未來醫療產業須保持彈性，進一步推動可持續發展，以應對未來任何公共衞生危機。而香港正是醫療保健行業重塑美好未來的理想平台。」

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香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭時指：「香港特別行政區政府與我們的研發和創科機構、企業及專家一直致力合作，以建立更具彈性和可持續性的全球衞生系統。我深信是次高峰論壇會引領我們到正確方向，決心為經濟、社會和社區制定最高、最具包容性的健康標準，促進各方繁榮發展。」



中華人民共和國國家衞生健康委員會黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余豔紅於嘉賓致辭時表示：「希望與亞洲國家和地區的醫療衞生界同仁一起合作，共謀發展，攜手在包括醫學科技創新與應用、臨床實踐等方面加強合作，整合生物醫藥科研力量和產業優勢，資源互補、互利共贏。」



世界衞生組織總幹事譚德塞在致辭時說：「肆虐已久的新冠病毒，雖然已不再列為全球衞生緊急事件，但是我們仍然面對另一種更具破壞性的病原體可能帶來的威脅。世衞組織為了讓全球可以更安全妥善應對各種緊急情況，提出了一個提升治理、融資、系統和工具的框架，並支持各國目前正在商議的『全球流行病約章』。現在我們要共同努力，在公共衞生方面，建設一個公平、包容和持續發展的新未來，並結束因恐慌和忽視造成的惡性循環。」



論壇中，安本主席及 IP Group 主席范智廉提到：「疫情過後，我們了解到應對全球醫療健康挑戰時，多門學科和多個國家共同合作的重要性。亞洲擁有年輕的人口、不斷提升的研發水平和卓越的科學人才，亞洲將在未來全球醫療衞生發展方面發揮主導作用。香港作為亞洲區內吸引人才和投資的樞紐，以及建立監管框架以連接亞洲和西方科學研究與發展的作用亦至為關鍵。」



晨興集團創始人陳樂宗也在論壇中分享了，如何利用科技和人工智能推動醫健未來的發展。「社會對醫療保健的需求以及醫療保健的成本大幅飆升，加上人類的預期壽命愈來愈長，種種因素都加重了全球醫療保健系統的壓力。面對相關的供需失衡，唯一方法是利用例如數據和人工智能等科技去彌補供求差距。即使資源有限，我們仍然可以藉此擴充醫療系統，照顧更多患者，盡量滿足龐大的醫療保健需求。」



編輯：梁巧恩