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【大行報告】摩通料內地全國性放寬房產市場機會不大 行業持續低迷 5月房價升勢減速

股樓投資 21:30 2023/05/17

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中國國家統計局的70個城市價格指數顯示，4月一手住宅價格按月溫和上升0.32%(3月0.44%)，而二手樓價格按月增長放緩；摩通發表研究報告指對於此並不意外，因為市場情緒自3月中已開始走弱，並預料即使按月走勢或出現正增長，料5月份房價升趨將進一步減速。

 

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

摩通指，政策力度關注於價格，並不是數量，因房價影響了本地消費，相信短期內地或會加大放寬地方層面的需求端，惟對房產市場作全國性寬鬆機會不大。
 

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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隨着銷售和建築數據走弱，該行預料行業續低迷，以及跑輸MSCI中國指數，但會趁低買入具質素的國企股，包括華潤置地(01109)、中海外(00688)、保利物業(06049) 、中海物業(02669)及華潤萬象生活(01209)。

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

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記者：張以正

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