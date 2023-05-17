【大行報告】摩通料內地全國性放寬房產市場機會不大 行業持續低迷 5月房價升勢減速

中國國家統計局的70個城市價格指數顯示，4月一手住宅價格按月溫和上升0.32%(3月0.44%)，而二手樓價格按月增長放緩；摩通發表研究報告指對於此並不意外，因為市場情緒自3月中已開始走弱，並預料即使按月走勢或出現正增長，料5月份房價升趨將進一步減速。





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摩通指，政策力度關注於價格，並不是數量，因房價影響了本地消費，相信短期內地或會加大放寬地方層面的需求端，惟對房產市場作全國性寬鬆機會不大。



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隨着銷售和建築數據走弱，該行預料行業續低迷，以及跑輸MSCI中國指數，但會趁低買入具質素的國企股，包括華潤置地(01109)、中海外(00688)、保利物業(06049) 、中海物業(02669)及華潤萬象生活(01209)。

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記者：張以正