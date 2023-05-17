【大行報告】舜宇2382新產品有望成正面催化劑 大摩維持106元目標價 升至增持評級

摩根士丹利發表研究報告，指舜宇光學科技(02382)隨著潛望鏡及混合實境(MR)新產品推出，有望成為重大正面催化劑，料公司將逐漸復甦及受益，故將其投資評級由「與大市同步」升至「增持」，維持106元目標價。



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該行與今年初悲觀看法相反，認為舜宇風險回報吸引，去年末季業績差勁及今年首季付運疲弱，已致市場期望低迷。該行另料智能手機代工商在今年次季至第三季完成去庫存，隨著付運正常化，將迎來逐漸復甦。

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摩根士丹利又指，舜宇未來估值重評取決於新訂單上的突破，除上述行業趨勢復甦外，未來6至12個月，智能手機鏡頭及車載鏡頭/模組的潛在新訂單突破將是舜宇核心潛在正面催化劑。

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記者：張以正