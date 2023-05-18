【生酮商機】生酮餐廳湧現爭逐商機　健身客：願月花3千購買

疫情後港人更重視身心健康，有受訪市民表示，現時月花2000至3000元去購買生酮食品。有銷售生酮食品的香港品牌，在港企穩後更計劃到大灣區發展業務。

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據本地運動及健身行業關注組織「香港健身Guide」調查組主席邱益忠表示，隨著生酮食品愈益熱門，注重健康的市民每月花2,000元至3,000元去購買生酮咖啡、生酮0卡粥粉麵飯會變得更常見。他提到香港生酮食品市場仍在起步階段，是一個很有潛能的市場，不少人都想向破壞身體的「垃圾食物」說再見，開始關注生酮食品。

曾參加《全民造星》的歌手梁奕藍在2021年開始其生酮食品生意，現時3家門市平均每天有30-40張單，平均單價300元，最好賣是生酮太妃糖。該品牌正計劃開拓大灣區市場，計劃先在甲級商場開實體體驗店，並設立抖音號、小紅書號孵化品牌，也計劃做直播帶貨賣產品，同時進攻線上線下市場。

生酮品牌攻大灣區線上線下商機

他坦言相較於3年前，市場對生酮飲食的認識多了，再加上一些明星如都宣傳用生酮飲食減肥，生意變得比以前容易了。但他認為市場知識仍然不夠，需要更長時間教育：「只有我們做力量有限，市場發展較慢，如果有更多大品牌一起做，效果更好。」

有4家分店的Infiniti C也是近年冒起的生酮Cafe，生酮蛋糕餅師朱先生表示每日平均賣出約200件生酮蛋糕，最好賣的是招牌的伯爵茶蛋糕，平均每件售68至80元。他笑言幾年前香港沒什麼人認識生酮飲食，因此初期的銷量很差，隨著愈來愈多人認識生酮飲食，口耳相傳下就愈做愈好，甚至有客人從上海慕名而來。

市場競爭大須勤推新款式

他坦言最大挑戰仍是成本，因製作食材比較貴，在幾年前甚至必須從外國訂購，但近年市場競爭變大了，有些品牌的蛋糕定價更低得他想像不到。為了保持競爭力，除了確保主打產品的味道要維持水準，平均每2至3個月也會推出新款式，希望吸引更多新食客光顧。

在大角嘴的The Engine是主打生酮漢堡的生酮餐廳，老闆Anthony Yu表示客人人均消費100-150元。他認為生酮飲食生意的優點是目標市場很明確，所以產品其實不會很難賣出，只是市場仍需要更多做教育。

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本報記者：李智賢

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