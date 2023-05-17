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【人工智能】香港初創整合GPT–4　助企業以AI提升客服互動質素

商業 20:19 2023/05/17

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ChatGPT掀起全球生成式人工智能熱潮，有本地初創就成功將GPT–4整合到其全渠道社交商務軟件，使用AI協助真人與顧客互動，提升客戶的顧客互動質素及管理效能。

【ChatGPT】市場傳聞OpenAI將推出全新開源AI模型

SleekFlow宣佈成功研發SleekFlow AI，結合GPT-4技術讓聊天機械人能快速回答顧客常見問題。SleekFlow將Azure OpenAI 的 GPT-4 模型整合至WhatsApp，建立更高智能的WhatsApp 聊天機械人；除了快速回答顧客常見問題，更可針對對話內容，推薦度身訂製的產品或服務。

企業只需透過上傳相關文本或企業現有的知識庫，作為訓練機械人的內容，最快可數天內建構客製化AI對話模型。企業可自訂聊天機械人僅識別及回應特定範疇的問題，當問題超出回應範圍，聊天機械人會將對話自動轉交給真人客服處理，全方位服務顧客。

AI聊天機械人提升客服效率

SleekFlow聊天機械人具有進行自然對話的能力，會分析訊息內容並判讀上下文語意，能夠處理複雜的查詢、以至情感，提供人性化對答，AI聊天機械人可以24/7即時自動化回應客戶，提升客戶體驗和客服效率。

SleekFlow創辦人蔡廷峰表示產品發展一直因應市場需求及顧客痛點，是次推出AI，對於有高度顧客互動需求的行業，如保險、銀行、美容零售等，特別有幫助。以保險客服為例就能分析對話內容和保險政策，找出最匹配的保險計劃，自動為顧客推薦；美容零售行業則可按照顧客提出的肌膚疑問推介相關療程等，大大提升客服銷售的流程。

【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試

責任編輯：李智賢

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