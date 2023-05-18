  • 29°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國蛋荒】價格飆升大減市場需求　美雞蛋價格暴跌8成

商業 10:00 2023/05/18

分享：

分享：

近月全球都有缺蛋的情況，美國的雞蛋售價在2022年就飆升了30%，在12月更達到5.46美元(約42.6元)一打的高價。但由於價格太高令消費者減少購買，需求大跌下反而令蛋價也大幅回落，暴跌逾80%至每打0.94美元(約7.3港元)。

【一蛋難求】日本蛋荒  液態蛋公司轉身快  利潤創歷史新高

去年雞蛋價格一度飆升30%

由於去年爆發了禽流感，導致5,800萬隻禽鳥被殺，美國家禽業的雞蛋生產也大受影響。去年1月至12月的產蛋雞供應量下降了5%以上，據美國農業部數據顯示，12月份有3.08億隻母雞下蛋供食用，低於2021年疫情爆發前的3.28億隻。

混亂導致超市貨架上所有的雞蛋都被搶光了，許多顧客爭崩頭只為了一打雞蛋。雞蛋價格一度飆升30%，在12月更達到5.46美元一打的高位，甚至有報告指，美國最大的雞蛋生產商Cal-Maine foods截至2月底的季度利潤增長就超過700%。

蛋荒反令蛋商利潤增長

但最新數據顯示，雞蛋的批發價格已大幅下降80%至每打0.94美元，專家指過高的價格讓消費者停止搶購，需求大減下反而讓蛋價暴跌。美國農業部的數據顯示，目前美國已有3.14億隻產蛋雞。

獨立價格報告機構Urner Barry的高級雞蛋市場分析師Karyn Rispoli指出，美國家禽業已設法從去年的危機中復蘇：「雖然2022年的雞蛋市場受禽流感打擊，但今年已經沒有禽流感出現。」

【日本蛋短缺】日本「蛋荒」加劇　熱門手信「白之戀人」產量最多削半

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本蛋】日本3月份雞蛋批發價急升1.3倍至42年來最高　18家餐飲公司停蛋料理
2023/04/01
【日本蛋】日本3月份雞蛋批發價急升1.3倍至42年來最高　18家餐飲公司停蛋料理
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
2023/03/20
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
【缺蛋危機】禽流感衝擊日美台現雞蛋荒　港食肆：貨源穩定未受影響
2023/03/10
【缺蛋危機】禽流感衝擊日美台現雞蛋荒　港食肆：貨源穩定未受影響
【缺蛋潮】禽流感、通脹夾擊　英國現雞蛋短缺開端
2022/12/20
【缺蛋潮】禽流感、通脹夾擊　英國現雞蛋短缺開端

你可能感興趣

【日本蛋】日本3月份雞蛋批發價急升1.3倍至42年來最高　18家餐飲公司停蛋料理
14:31 2023/04/01
【日本蛋】日本3月份雞蛋批發價急升1.3倍至42年來最高　18家餐飲公司停蛋料理
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
13:30 2023/03/20
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
【缺蛋危機】禽流感衝擊日美台現雞蛋荒　港食肆：貨源穩定未受影響
17:27 2023/03/10
【缺蛋危機】禽流感衝擊日美台現雞蛋荒　港食肆：貨源穩定未受影響
疫情 網上購物 超市 禽流感 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫後醫療】國際醫療器材展揭幕　規模歷年最大
【疫後醫療】國際醫療器材展揭幕　規模歷年最大
【香港上班族】工作快樂指數稍升　最開心可彈性上班　計劃3個月內去旅行
【香港上班族】工作快樂指數稍升　最開心可彈性上班　計劃3個月內去旅行
【疫後旅遊】4,230萬美國人計劃出遊　旅遊專家：美機場勢破紀錄繁忙
【疫後旅遊】4,230萬美國人計劃出遊　旅遊專家：美機場勢破紀錄繁忙
【人工智能】香港初創整合GPT–4　助企業以AI提升客服互動質素
【人工智能】香港初創整合GPT–4　助企業以AI提升客服互動質素
【醫療論壇】逾90位環球精英匯聚亞洲醫療健康高峰論壇　探討機遇
【醫療論壇】逾90位環球精英匯聚亞洲醫療健康高峰論壇　探討機遇
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款