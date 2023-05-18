【美國蛋荒】價格飆升大減市場需求　美雞蛋價格暴跌8成

近月全球都有缺蛋的情況，美國的雞蛋售價在2022年就飆升了30%，在12月更達到5.46美元(約42.6元)一打的高價。但由於價格太高令消費者減少購買，需求大跌下反而令蛋價也大幅回落，暴跌逾80%至每打0.94美元(約7.3港元)。

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去年雞蛋價格一度飆升30%

由於去年爆發了禽流感，導致5,800萬隻禽鳥被殺，美國家禽業的雞蛋生產也大受影響。去年1月至12月的產蛋雞供應量下降了5%以上，據美國農業部數據顯示，12月份有3.08億隻母雞下蛋供食用，低於2021年疫情爆發前的3.28億隻。

混亂導致超市貨架上所有的雞蛋都被搶光了，許多顧客爭崩頭只為了一打雞蛋。雞蛋價格一度飆升30%，在12月更達到5.46美元一打的高位，甚至有報告指，美國最大的雞蛋生產商Cal-Maine foods截至2月底的季度利潤增長就超過700%。

蛋荒反令蛋商利潤增長

但最新數據顯示，雞蛋的批發價格已大幅下降80%至每打0.94美元，專家指過高的價格讓消費者停止搶購，需求大減下反而讓蛋價暴跌。美國農業部的數據顯示，目前美國已有3.14億隻產蛋雞。

獨立價格報告機構Urner Barry的高級雞蛋市場分析師Karyn Rispoli指出，美國家禽業已設法從去年的危機中復蘇：「雖然2022年的雞蛋市場受禽流感打擊，但今年已經沒有禽流感出現。」

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責任編輯：李智賢

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