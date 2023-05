▲ 【Tesla】馬斯克狠批在家工作「道德錯誤」 暗諷矽谷精英何不食肉糜

特斯拉(Tesla,美:TSLA)在德州工廠舉行年度股東大會,其後行政總裁馬斯克(Elon Musk)接受外電訪問時表示,在家辦公(WFH)降低工作效率,亦向工廠及其他員工傳遞錯誤信息,稱WFH是「道德錯誤」(morally wrong)。

馬斯克表示,在家辦公容易分心並降低工作效率,質疑關於WFH可提高工作效率和生活品質的看法,又指WFH將削弱員工之間的團隊合作,並影響綜合表現。他又猛批鼓吹「在家辦公」的矽谷工程師,形容他們為「生活在夢幻世界中的筆記本電腦階層」。

筆記型電腦階層正生活在白日夢裡,那些製造汽車、修汽車、建造房屋、修理房屋、製造食物、製造所有人們消費的東西的人,被認定必須去工作,但你不需要,這是很荒謬的,這不僅僅是一個生產力的問題。

馬斯克暗諷矽谷精英「何不食肉糜」

與此同時,他又以西方俚語,暗諷矽谷精英階層「何不食肉糜」,「我認爲在家工作就如同瑪麗・安托瓦內特的假名言,讓他們吃蛋糕吧。」(I think that the whole notion of work from home is a bit like the fake Marie Antoinette quote. Let them eat cake.)

更多美股新聞

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退? 「股債雙殺」後會否迎來反彈?資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

相關文章:

【Tesla股東會】馬斯克警告經濟形勢嚴峻 就算特斯拉也不能獨善其身

【TSLA】唔再靠口碑要賣廣告? 馬斯克︰Tesla將嘗試做一些廣告看看效果

記者:伍鍵文