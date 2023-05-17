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【Tesla】馬斯克狠批在家工作　矽谷精英有特權？

股市 20:29 2023/05/17

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【Tesla】馬斯克猛批在家辦公　暗諷矽谷精英「何不食肉糜」

特斯拉（Tesla，美：TSLA）在德州工廠舉行年度股東大會，其後行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受外電訪問時表示，在家辦公（WFH）降低工作效率，亦向工廠及其他員工傳遞錯誤信息，稱WFH是「道德錯誤」（morally wrong）。

馬斯克表示，在家辦公容易分心並降低工作效率，質疑關於WFH可提高工作效率和生活品質的看法，又指WFH將削弱員工之間的團隊合作，並影響綜合表現。他又猛批鼓吹「在家辦公」的矽谷工程師，形容他們為「生活在夢幻世界中的筆記本電腦階層」。

筆記型電腦階層正生活在白日夢裡，那些製造汽車、修汽車、建造房屋、修理房屋、製造食物、製造所有人們消費的東西的人，被認定必須去工作，但你不需要，這是很荒謬的，這不僅僅是一個生產力的問題。

馬斯克暗諷矽谷精英「何不食肉糜」

與此同時，他又以西方俚語，暗諷矽谷精英階層「何不食肉糜」，「我認爲在家工作就如同瑪麗・安托瓦內特的假名言，讓他們吃蛋糕吧。」（I think that the whole notion of work from home is a bit like the fake Marie Antoinette quote. Let them eat cake.）

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