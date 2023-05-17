Nvidia黃仁勳：我們正經歷加速計算和AI同步進行的平台轉型

美國芯片巨頭Nvidia行政總裁黃仁勳出席ITF World 2023半導體會議時，強調加速計算（accelerated computing）和人工智能（AI）對芯片製造業的深遠影響，又介紹了推動全球產業發展的最新計算進展。

黃仁勳說：「我們正經歷加速計算和生成式AI同時進行的平台轉型，我很高興看到Nvidia加速計算和人工智能為世界的芯片製造業服務。」

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對於AI和加速計算如何改變科技行業，他舉例解釋，為實現先進的芯片製造以創建與生物分子大小相當的芯片特徵，每個步驟都要完美地執行，以確保功能性輸出。

「在每個階段都須進行複雜的計算科學，用於計算需要圖案化的芯片特徵，並進行在線過程控制中的缺陷檢測。」因此，黃仁勳認為，芯片製造是Nvidia在加速計算和AI上的理想應用。

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記者：林斯凱