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【調查報告】香港 Z 世代活躍於信貸活動 持有信用卡數目略少但消費較多

理財智慧 20:44 2023/05/17

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全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯公佈一項研究結果，報告指出隨著香港 Z 世代消費者 (1995 年至 2010 年出生) 逐步邁向成年，其信貸活動亦愈趨活躍。Z 世代佔全球總人口約 30%，而他們的經濟能力亦正快速增長，其收入預計於 2030 年將增加 5 倍至 33 萬億美元，佔全球收入超過四分之一，並將於 2031 年超越千禧世代的收入。

香港約有 50 萬名 18 歲以上的 Z 世代成年消費者，另外有 33 萬將在未來 6 年成為成年人並能申請信貸。

Z 世代消費者對新信貸需求較其他世代高

環聯研究發現，在 18 歲或以上已成年的 Z 世代消費者當中，有 71% 於 2021 有活躍參與信貸活動，人數超過 247,000 人。他們最廣泛持有的信貸產品為信用卡，96% 有參與信貸活動之 Z 世代消費者均持有信用卡，其次為個人貸款 (12%)、循環貸款 (11%)、信用卡貸款 (5%) 及按揭 (4%)。研究亦指出 Z 世代與其他世代的消費者相比，對新信貸之需求較高。

在 2023 年第一季度接受調查的 Z 世代消費者當中，19% 計劃在來年申請新信貸或為現有信貸再融資。有同樣計劃的其他世代消費者比例分別為：千禧世代 (1980 年至 1994 年出生) 有 14%；X 世代 (1965 年至 1979 年出生) 有 8%；嬰兒潮世代 (1946 至 1964 年出生) 有 5%。

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另一個有趣現像是，Z 世代持有信用卡數目略少但消費較多。但 Z 世代消費者所持有的信用卡數量略少，平均每人持有 2.7 張信用卡，而同年齡的千禧世代消費者則每人平均持有 2.8 張信用卡。這個差異雖然微小，但亦可能反映了 2020 年至 2021 年疫情早期對新信用卡的需求水平較低。

另外，Z 世代比同齡千禧世代的消費者傾向持有更多非銀行發行的信用卡，包括財務公司及虛擬銀行，這轉變可能由 2020 年左右開始出現的虛擬銀行所帶動。有 17% 的 Z 世代消費者持有非銀行發行的信用卡，比同齡千禧世代 (9%) 高出接近兩倍。同時，有 91% 的千禧世代消費者只持有銀行發行的信用卡，而 Z 世代消費者有 84%。

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責任編輯：陳玉蓮

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