【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上

保誠今日發布由Economist Impact撰寫的報告，發展僅半數港人滿意現時的財務狀況，而近五分之三的受訪者認為自己會有足夠的積蓄，以應付活到80歲甚至更長壽的開支。

該報告探討亞洲人在不確定因素增加的情況下如何評估各方面的福祉，包括身心健康、個人財務、社交生活以及與社區的互動，並了解他們如何使用數碼科技去實現上述各方面的目標。

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報告指出，隨著亞洲人口老化，退休後的財務保障令人擔憂。以香港為例，財務需求是延長工作生涯的主要動力。僅有52%香港受訪者滿意現時的財務狀況，而59%受訪者認為自己會有足夠的積蓄，以應付活到80歲甚至更長壽的開支。

三分之一的亞洲受訪者表示有定期向退休基金供款，以改善財務狀況。調查所得亦清楚顯示，許多人正在尋求收入來源多元化，例如35%受訪者有投資股票及債券，以累積更多儲蓄及退休基金。與此同時，31%受訪者正在參與風險較高的投資，例如非同質化代幣(NFT)及加密貨幣等另類數碼資產。

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報告對亞洲13個市場中5,000名居民進行調查，顯示近68%受訪者近年對人生成功的定義有所改變。43%受訪者認為疫情是重新評估優先事項的關鍵因素。

5年前，事業成功可能是他們的首要願望，而現在與家人共度更多時光，已超越財務、事業甚至個人健康願望，成為生活滿意度的決定因素。在人們的優先事項當中，保持情緒和心理健康的排名亦有所上升，由5年前排名近底上升至現時的第二位。

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