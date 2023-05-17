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【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25

股市 19:40 2023/05/17

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【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25

「富三代」鍾培生家族近月著手增持上市旗艦華廈置業 （00278） ，每股出價6元，較停牌前4.29元溢價約39.9%，涉資3.4億元。華廈置業最新宣布，截至周四（17日）下午4時的首個截止日期，要約人收到64份有效接納涉4362.27萬股或36.06%已發行股份。

今年3月，鍾培生父親鍾仁偉，與兄弟鍾棋偉及鍾英偉，提出增持華廈置業，稱「向股東提供隨時可行的機會，以公平合理的價格變現彼等各自的股份投資以換取現金」。

延長現金要約截止日期

現時鍾仁偉一方等要約人已持有的8236.85萬股或68.1%，連同36.06%接納股份，要約人一方合共擁有1.09億股或89.9%。

華廈置業稱，由於預期會在5月17日後刊發規則10.4公告（盈利預測有關的事項），故決定延長要約截止日期至5月25日。

未知同父異母家屬有否接受要約

值得留意是，要約人鍾氏兄弟有13名其他兄弟姐妹，當中3人是同父同母家屬，另有10人是同父異母家屬，而該同父異母兄弟姐妹持有4.08%股份。

此前披露，鍾氏兄弟並無與異母兄弟姐妹一致行動，皆因彼等來自兩個獨立的家庭且關係並不融洽，雙方亦曾於2005年就遺產打官司。

相關文章：

【工廈大王後人】鍾培生已故祖母秦蘭鳳分派遺產17.25%華廈置業　父親繼承835萬股後成最大股東

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港股 華廈置業（00278）
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