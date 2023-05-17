▲ 【Tesla股東會】馬斯克警告經濟形勢嚴峻 就算特斯拉也不能獨善其身

電動車企龍頭特斯拉（Tesla， 美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在特斯拉周年股東大會表示，未來12個月全球經濟將面臨困境，甚至連特斯拉也無法倖免。

馬斯克表示，該公司不會從全球經濟不景之中獨善其身，又在周一（15日）向員工告知指，除非他親自批准，否則不得招聘新員工，受影響的對象亦承包商，又要求高管在提交招聘請求前「慎重考慮」。

提到電動貨車Cybertruck的交付時間，馬斯克承諾指，公司將在年内開始交付電動貨車Cybertruck，料每年可交付25萬至50萬輛。

馬斯克否認辭職傳聞

自以440億美元收購社交平台Twitter， 馬斯克便面臨來自投資者的壓力，亦被指未能專注於特斯拉。在股東會上，他被問到有傳他將辭去Tesla行政總裁一職，馬斯克斷然否認，「我不這麼認為」，並表示未來投入Twitter的時間將會較過去6個月少。

他又以「心臟手術」形容收購Twitter後的工作，「（入主Twitter）有一個短期的分心，因為我不得不在 Twitter上做大型心臟手術，以確保公司將會生存」。

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記者：伍鍵文