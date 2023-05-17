【業績｜物管】奧園健康全年轉賺1.6億人幣

▲ 【業績｜物管】奧園健康全年賺1.6億人幣

正在停牌的奧園健康 （03662） 繼月初公布2022年中期業績後，再發布去年全年業績，純利1.6億元（人民幣，下同），去年同期虧損1.9億元；收入按年減少16.1%，不派末期息。

奧園健康去年毛利率略增0.2個百分點至24.4%。物業管理收入按年減少13%至14.4億元，受累大業主增值及社區增值服務收入減少。集團在管建築面積減少3.5%至4710萬平方米，年內累計簽約物業服務合同69個，其中9個為新服務合同。商業營運項目收入按年減少34.2%至1.8億元，商場訂約合同總建築面積77.5萬平方米；正營運商場合同總建築面積64.3萬平方米。

展望未來，集團預期宏觀形勢及行業環境持續向好，將加大物業管理的數字化投入，提升商業營運能力，以豐富經營收入渠道。

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記者：宋佩恩