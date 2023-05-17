美國證監會主席警告：下一場金融危機或因AI而起

美國證監會（SEC）主席Gary Gensler出席美國華盛頓一個會議時表示，下一次金融危機可能來自人工智能（AI）的應用，警告該技術的廣泛傳播構成潛在的「系統性風險」。

Gensler表示，數據聚合器（Data aggregators）和AI平台可能成為未來金融系統「脆弱性（fragility）」的主要組成部分，「當未來的人回顧時，可能會說2027年的危機是因為一切都依賴一個基礎層面，即生成式AI，而一堆金融科技應用都建基於該層面之上。

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現時，已有不少銀行和其他金融機構使用AI，包括通常涉及評估新客戶或檢查可疑交易的繁重合規工作。然而，Gensler認為，盡管應用AI可能提高效率，但這些系統應該受到嚴格審查，「你不必理解數學，但（你須）真正理解風險管理是如何運作的。」

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記者：林斯凱