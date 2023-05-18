【國泰293】國泰航空升0.5%　4月載客量按月增4%、恢復至疫前44%　下半年新恢復航點有哪些？

▲ 【國泰293】國泰航空4月載客量按月增4%、恢復至疫前44% 下半年新恢復航點有哪些？

國泰航空 （00293） 公布4月客貨運數據，期內國泰航空載客逾138萬人次，按年增32.8倍、按月增4%，相當於2019年同月的44%。貨運方面，國泰航空4月載貨量達10.9萬公噸，按年增18%、按月跌10%，相當於2019年同月的67%。

國泰航空開市微升0.55%，暫報7.36元，成交4.4萬元。

國泰航空指出，顧客於假期間的出行需求殷切，國泰航空和香港快運今年首4個月載客人數接近600萬人次。

國泰劉凱詩：8月復飛南非、10月恢復芝加哥航班

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月9日國泰載客53,233人次，再創疫情後新高。目前正持續提升客運運力，而且商務及休閒旅遊的推動下，顧客對前艙機位需求同樣殷切。

她預告，8月1日起將恢復每周三班往返香港及南非約翰內斯堡的航班，芝加哥航班服務將會於10月3日起恢復每周三班往返香港，令北美航線網增至7個航點。

劉凱詩表示，4月貨運運力因應部分航班整合而較3月下跌5%，但香港和內地出口至世界各地的電商需求持續強勁，5月初期受勞動節及黃金周假期影響短期需求，但預計往後數周改善，也樂見特殊貨運方案在不斷增長的航班網絡中，需求愈見殷切。

以更反映收益的載客指標「收入乘客千米數」，國泰4月客量按年增31.4倍，運載率增31.3百分點至86.9%。首4個月，國泰收入乘客千米數按年增39.9倍。

貨運方面，國泰4月「貨物收入噸千米數」按年增93%，運載率跌16.6百分點至63.6%。

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編輯：麥德銘