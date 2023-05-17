【有相睇】葵涌三房居屋減價百萬　4字頭有交易　業主帳賺286萬移民

再有移民盤低價出售。美聯物業陳偉健表示，葵涌居屋葵康苑B座中層2室，實用面積556平方呎，三房間隔，景觀開揚，日前以399萬元於居屋第二市場易手，累減101萬元，實用呎價約7,176元。

據悉，單位為移民盤，今年4月叫價500萬元出售，業主隨市況調整叫價，本月初減價至450萬元，至近日獲多組買家洽購，終以399萬元於居屋第二市場易手。從相片可見，單位裝修尚算企理。

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資料顯示，原業主於1993年7月以113萬元買入單位，持貨30年，現帳面獲利286萬元，物業期內升值2.5倍。

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