迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根

迪士尼（Disney）真人版《美人魚》（Little Mermaid）電影上映在即，外媒引述部分觀看優先場的影評人，認為美人魚Ariel與Eric王子的角色疑似影射英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle），其中一段劇情更被指奚落凱特王妃（Princess Kate）。

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外媒《Page Six》引述影評人認為，新版本的Ariel由非裔歌手Halle Bailey扮演，戀上為白人的Eric王子，劇情似乎與梅根戀上哈里嫁入英國王室的情況十分相似。

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據影評人指電影其中一段劇情為，Ariel用聲音交換雙腿後與Eric見面。由於Ariel無法開聲説話，片中的Eric嘗試猜測Ariel的名字，首次猜測她的名字為戴安娜（Diana）但不正確。

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Eric再猜時説出凱瑟琳（Catherine）這個名字，Ariel隨即露出厭惡的表情。

《Page Six》引述影評人指，電影劇情沒有解釋Ariel為何會如此大反應。他們認為Eric兩次猜測的名字，剛好與戴安娜王妃（Princess Diana）及凱特的本名Catherine相同，暗示電影有奚落凱特之嫌。

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責任編輯：鄭錦玲