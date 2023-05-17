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【政企合作】杭州市與螞蟻集團簽全面深化戰略合作協議　市委書記形容杭州是螞蟻永久「母港」

股市 18:45 2023/05/17

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【政企合作】杭州市與螞蟻集團簽全面深化戰略合作協議　市委書記形容杭州是螞蟻永久「母港」

杭州市與阿里巴巴 （09988） 有份螞蟻集團繼續深化合作，杭州市人民政府與螞蟻集團週三（16日）簽署全面深化戰略合作協議，浙江省委常委、杭州市委書記劉捷出席簽約儀式並發表講話，感謝螞蟻集團為杭州經濟社會發展作出的貢獻。

劉捷稱，螞蟻集團因「深耕」杭州而發展壯大，杭州也因成就螞蟻集團而更加輝煌，強調杭州是螞蟻集團的家鄉，也是螞蟻集團騰飛、致遠的永久「母港」，希望雙方以簽約為新的起點，搶抓機遇乘勢而上，拓展政企合作的深度、廣度、效度。

劉捷又指，支持螞蟻集團在杭州築牢總部根基，同時支持螞蟻集團在前沿技術的深度佈局，做強做優支付寶助力服務業數字化轉型、網商銀行為中小微企業提供數字普惠金融服務的能力。

劉捷說，市委、市政府將秉持發揚「店小二」精神，進一步健全戰略合作協調機制，建立平台經濟健康規範可持續發展常態化推進機制，把城企戰略合作落到實處。

螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟稱，集團將紮根杭州發展，持續加大研發投入，尤其是加速圍繞人工智能和數據要素技術進行積極佈局，在數據庫、區塊鏈、隱私計算、人工智能等領域築牢競爭力。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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責任編輯：李哲毅

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