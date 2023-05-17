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區外家長為求優質校網　1.08萬租叠茵庭兩房

股樓投資 18:59 2023/05/17

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祥益地產古文彬表示，日前屯門叠茵庭便錄得一宗區外家長為校網而搬屋的租賃成交個案。成交單位為5座中層E室，實用面積389平方呎，兩房一廳，日前獲區外家長垂青。租客鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑鄰近嶺南大學，上述租客為了校網決定搬屋，以月租1.08萬元承租單位，平均呎租為27.8元。

 

延伸閲讀【單位直擊】趕赴國外讀書 委託家人賣樓 荃德花園低層戶423.8萬沽【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

叠茵庭 屯門 祥益地產 私人屋苑

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