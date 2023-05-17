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【滙豐控股5】滙豐傳計劃退出 英國養老金業務

股樓投資 20:14 2023/05/17

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外電報道，滙豐控股（00005）在經過廣泛的評估後，放棄了在英國職場養老金市場佔據一席位的計劃。報道引述滙豐的一份聲明中證實，HSBC Master Trust及其在英國的實體將根據適用的法律和監管要求解散。該行指，在經過廣泛的評估後，已經採取這一戰略方向，將資源重新分配給其他優先事項。滙豐拒絕透露其在發展養老金信託方面已經投入的資金規模。該股全日收報58.65元，跌1.7%。

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另外，滙豐旗下電子錢包PayMe宣布任命Brad Jones 為新任主管，並於本月29日履新。Brad Jones在加入PayMe之前於東南亞流動金融服務供應商WaveMoney擔任行政總裁。在 Brad Jones履新前，PayMe現任主管Dharini Kennan Hemant將繼續領導PayMe的香港業務，她之後將在滙豐出任另一全球要職。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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