俊和建築：擴大搶人才助建造業發展　籲按工種需求降低引入人才門檻

為解決人才流失，政府去年於《施政報告》提出多項「搶人才」計劃。及至日前，政府公布擴大「人才清單」，由原本13項專業，增加至51項專業，涵蓋9個行業，當中包括「發展及建造」專業。俊和建築母公司、亞洲聯合基建行政總裁彭一邦說：「由於多項基建及樓宇建設陸續動工，包括交椅洲人工島、北部都會區等等，未來三、四年將會是建造業人才需求高峰，相信計劃有助緩和建造業人才短缺問題。」

他說，除了專業人員外，建造業各類人手，包括前綫工人和監工同樣需求殷切，如現時前綫工人平均年齡近50歲，行業青黃不接，故建議根據不同工種需求降低引入人才門檻，增加監工及基層技術勞工如釘板、紮鐵、混凝土工等，並不需要持有學士學位，另可借鏡澳門外勞模式及經驗，批准分批輸入外地僱員作為臨時性的補充。

他續說，政府可考慮在批出工程合約前，根據工程內容、需求及所需工種來釐定外勞配額，有利於承建商可盡快安排足夠工人，避免工程延誤。

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