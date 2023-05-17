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【Tesla機械人】Tesla Bot最新展示　懂雙腿行走辨認四周環境

科技 18:04 2023/05/17

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近日Tesla股東大會上，Tesla就展示Tesla Bot的最新研發情況，能宛如人類般雙腿走路，且能拾起物件及辨識物體。

機械人愈來愈普及，電動車品牌Tesla亦有自家研發機械人 Tesla Bot ，近日Tesla股東大會上，Tesla就展示Tesla Bot的最新研發情況，能宛如人類般雙腿走路，且能撿起物件及辨識物體。

Tesla Bot是人形機械人，由Tesla在去年AI Day發布。當時Tesla只展示仍在研發的工程版Tesla Bot，去年Tesla Bot需要以支架支撐，還未能向前走，只能夠簡單揮手。今次Tesla上載的影片顯示，Tesla Bot已經是接近量產程度的版本，可獨立慢慢地以雙腳行走，精細地控制機械臂力度、具有環境感應及記憶功能，更可以利用人體動作訓練機械人AI。

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短片中可見，Tesla Bot懂得從一個容器中拾取物件，並將之放入第二個容器中，這就是通過人類演示訓練機器人AI的一個例子。Elon Musk於去年AI Day表示，研發人形機械人有兩大關注點：「製造成本」及「能夠與現實世界互動」。他預計 Tesla Bot量產後售價約2萬美元（約港幣 15.6 萬元）。Tesla未來亦可會以Tesla Bot為工廠提供生產力。

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責任編輯：李彥煒

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