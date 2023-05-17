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5.7億購山頂MOUNT NICHOLSON洋房　買家料付8662萬辣招稅

股樓投資 18:09 2023/05/17

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中港通關後，豪宅交投明顯增多，有買家不惜豪繳逾8,600萬元辣招稅入市。有「亞洲樓王」之稱，由九倉（00004）和南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON第1期，上月以約5.77億元招標賣出12號洋房，實用呎價約82,000元。

據悉，買家英文登記姓名為普通話拼音，料為內地背景人士，而是次入市需付至少15%辣稅，涉約8,662萬元，暫為今年最大額的辣稅買賣。

資料顯示，單位實用面積約7,042平方呎，連2,715平方呎花園及泳池、1,970平方呎庭院及兩個車位。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 九倉 南豐 山頂 會德豐地產 Mount Nicholson

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