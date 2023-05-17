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【寵物商機】MegaBox推家品節暨寵物嘉年華　推$1起或1折限量貨品

商業 18:00 2023/05/17

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本港不少家庭都視毛孩作為家庭成員，願意花錢去「供養」。MegaBox於5月26至6月30日推出「MegaBox家品節暨寵物嘉年華」，網羅各種家居用品及寵物產品，更推出低至$1起或1折限量貨品，讓主人一站式搶購毛孩所需。

其中5月26日至28日的嘉年華會場內，設置多個寵物互動區，包括首度將L4及L5的戶外位置變為「寵物樂園」，除毛孩可以放電外，主人更可與心愛的毛孩遠眺東九龍景色一起享用美食。

寵物營養專家　與烘焙師即場教路

5月26至28日一連3天的「MegaBox家品節暨寵物嘉年華」，其中一項重點為「尋找毛孩Speed Dating」領養活動，毛孩將親身到場，進行一場與人類的「相睇」活動，人們看到合眼緣的毛孩，可申請將牠們帶回家，成為終生「伴侶」。此外，場內更有多個講座活動，為主人增進照顧毛孩的知識，亦有寵物營養專家及韓國寵物食品烘焙師，親身教導5分鐘即製寵物奶昔。

顧客只須消費滿$100或以上，就可換取「嘉年華FunPass」1張，內含攤位遊戲券2張、即影即有相片券及總值超過$600的商戶優惠券，持券者可參加MegaBox L5中庭設置的攤位遊戲，主人有機會贏取豐富的寵物用品給毛孩享用。

而L5的戶外區設有打卡位，持有「嘉年華FunPass」人士，可免費獲得1張即影即有相片，更可參加「最萌毛孩打卡攝影比賽」，贏取豐富獎品。

戶外區變寵物樂園　家品節享折扣

於商場L4及L5的戶外區則變作寵物樂園，將設置多個互動專區，包括戶外打卡位和寵物放電區。商場亦提供3大增值服務，包括寵物車借用、寵物便袋及寵物尿墊提供，方便一眾主人。

責任編輯：蕭寶玲

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