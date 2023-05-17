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瑜一‧天海周日售90伙　折實每呎26667元　另於周一招標推20伙

股樓投資 18:07 2023/05/17

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由華懋及港鐵（00066）合作發展的何文田站瑜一‧天海，今上載銷售安排，將於周日（21日）以價單形式推售90伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，是次銷售涉及24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積327至960平方呎，折實價798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價21,948至32,800元，折實平均呎價26,667元，定價計市值逾16.5億元。當中24伙一房戶，全數折實價低於1,000萬元。發展商另於下周一（22日）推出20伙向南維港景三房戶招標。

項目截至中午12時暫收2,000票，超額21倍，其中九龍區準買家佔70%、港島佔20%，新界佔10%。發展商將於周六下午2時截票，銷售當日現場抽籤。而有關是次銷售，將設優先組別予曾入票認購第IB期及IC期三房戶及兩房連儲物室的買家。而選購兩伙或以上的買家亦可優先揀樓。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 瑜一IA期 何文田 港鐵 華懋 私人屋苑

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