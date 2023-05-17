▲ 【美股焦點】微軟CEO反駁馬斯克、否認控制OpenAI OpenAI CEO撐加強監管

特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁、OpenAI聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）在上月表示，倘若OpenAI沒有被微軟直接控制，應擁很強的發言權。微軟（美：MSFT）行政總裁Satya Nadella反駁指，OpenAI受微軟控制的言論不實（factually not correct）。

OpenAI為ChatGPT技術開發商，微軟在ChatGPT爆紅後，加碼投資OpenAI並在旗下全線產品引入AI輔助功能。

Satya Nadella接受外電訪問時稱，微軟在OpenAI擁非控股權益，雙方保持良好商業夥伴關係，並強調稱「OpenAI的使命是由非盈利董事會控制」。Nadella稱：

我對馬斯克以及他做的一切抱有敬意，但他說的話實際上並不正確。

馬斯克一直批評人工智能的最新進展，認爲最終會反噬人類，也曾在3月 簽署 公開信， 呼籲實驗室暫時擱置關於人工智能的開發。

OpenAI行政總裁撐監管 承認須衝擊就業

另一方面，OpenAI行政總裁Sam Altman 出席美國國會聽證會時，表態支持加強額外監管人工智能，以免對世界帶來重大傷害，其取向不少大型科企相違。

Altman稱：

我們必須放大好處、減少壞處，國會現時可以選擇。正如我們當年面對社交媒體興起，曾經有得選。

Altman認同，人工智能或被用於操縱民意、具針對式散發假消息，可能影響選舉公正，尤其在於美國快將舉行大選，該議題特別重要。他補充，有信心問題可有效地監管，建議設立聯邦機關專責發行牌照監管。

Altman續稱，人工智能必然將取代部分工種，引發失業，但同時會提升生產力、創造就業，現時需要為未來勞動力做好準備。

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記者：伍鍵文