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【上市改革】許正宇：港交所年內就GEM提出改革建議並展開正式諮詢

股市 17:37 2023/05/17

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【上市改革】許正宇：港交所年內就GEM提出改革建議並展開正式諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇表示，港交所 （00388） 今年內就GEM（前稱創業板）提出具體改革建議，並展開正式諮詢，提到港交所過去一年已接觸不同持份者，包括業界組織、專業團體、發行人和機構投資者等，推進有關GEM的檢討。

許正宇稱，政府了解到市場對優化GEM的各個範疇有不同意見，已要求港交所在審視相關事宜時要作全面考慮，包括檢討上市制度和第二市場交易機制。

許正宇提到，優化GEM的主要目的是讓市場發揮其功用，推動企業在GEM上市和提升成交量，重點是整體提升GEM對發行人和投資者的吸引力，其中涉及多個層面，例如發掘來自不同地方的潛在發行人來源；評估潛在發行人是否能夠吸引投資者持續持有及買賣有關股票；提升現時股票流動性；考慮相關風險管控措施等。

許正宇強調有關檢討亦會在便利不同類型企業在香港上市融資的同時，顧及維護投資大眾的權益；對於有關重設簡化轉板機制的建議，港交所會一併考慮；另一方面，港交所亦會參考各地類似市場的經驗，包括近年內地的中小型及創新企業融資平台的發展。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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編輯：李哲毅

港股 香港交易所（00388） 許正宇
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