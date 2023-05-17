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【交易所併購】黑石、湯森路透再售倫敦交易所集團股份　折讓套現約260億港元

股市 17:37 2023/05/17

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【交易所併購】黑石、湯森路透再售倫敦交易所集團股份　折讓套現約260億港元

路透社報道，由黑石（Blackstone，美：BX）、湯森路透（加：TRI）組成的投資者財團出售3300萬股倫敦證券交易所集團（英 ：LSEG）股份，作價27億英鎊（折合約260億港元），相當於每股作價8,050便士，較倫交所前收市價折讓5%。

黑石、湯森路透於今年2月已出售2300萬股倫交所股份，當時套現約20億美元。

倫交所集團於2019年宣布收購黑石、湯森路透旗下數據服務商Refinitiv。交易期間，倫交所雖然一度遇上港交所 （00388） 提出合併、要求放棄收購Refinitiv的挑戰，但倫交所當時成功退擊港交所，2021年初正式完成收購Refinitiv，黑石、湯森路透財團因此持有一批倫交所股份，設禁售期至今年1月。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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編輯：麥德銘

港股 美股 路透社 倫敦 香港交易及結算所有限公司 倫敦證券交易所
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