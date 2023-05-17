【人工智能】SEC主席：下一波金融危機或由AI觸發　人工智能平台或構成系統性風險

隨著CHATGPT今年成為市場大熱議題，人工智能（AI）的普及亦受到投資者廣泛討論。但美國證券交易委員會（SEC，Securities and Exchange Commission）主席根斯勒（Gary Gensler）表示，下一波金融危機可能發生在企業應用人工智能上，認為該技術的傳播構成的潛在系統性風險。

金融科技應用AI成系統脆弱點

根斯勒昨日出席美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority）舉行的會議上表示，數據聚合器（Data aggregators）和人工智能平台（AI platform）可能成為未來金融系統「脆弱性」的主要組成部分。

他坦言，市場多年後回望時可能會發現，2027年出現的金融危機可能只是源於大部分金融科技應用，都建立在所謂的生成式人工智能層面，因AI能夠創建大量複離的文本圖像和聲音，近日熾熱的ChatGPT亦屬於此類系統。

建議機構要做好風險管理

根斯勒指，銀行和其他金融機構現時已將AI應用在業務層面，雖然可能會提高效率，但機構也應仔細審查這些系統，並真正了解如何管控風險管理。

ChatGPT創建者，OpenAI 的首席執行官Sam Altman早前曾呼籲國會為高級人工智能製定許可和安全標準，推動有關方面作出監管。

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編輯：葉志偉