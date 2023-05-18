美國女童失蹤近6年 紀錄片加模擬近照助尋回

美國一名女童於2017年在探望母親時，相信被無撫養權的母親帶走，自此消聲匿跡。近日有人因收看過Netflix紀錄片，加上有關部門發放模擬女童模擬近照，最終協助尋回失蹤多時的女童。

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當年9歲的Kayla Unbehaun其時前往有探望權的母親Heather Unbehaun﹑位於伊利諾伊州家中，與母親共度一天。但翌日當擁有Kayla撫養權的父親Ryan Iserka上門接回女兒時，卻發現前妻與愛女已不見以蹤影，自此無聲無息消息接近6年。

Kayla的故事其後製作成Netflix紀錄片「Unsolved Mysteries」其中一集內容，名為「Abducted by a Parent」。上月，美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）公布出模擬Kayla的15歲照片。

遠在事發地伊利諾伊州接近1,000公里外的北卡羅萊納州中，有人於上周六（13日）在當地購物中心認出Kayla，亦曾透過紀錄片了解Kayla故事，於是通報當地警方。警方順利尋回Kayla，並拘捕Heather。

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NCMEC隨即通知Ryan，分享安全尋回Kayla喜訊。Ryan對Kayla安全回家感到高興，感謝警方﹑NCMEC及其他執法部門的協助。

Kayla失蹤後，Ryan多年來持續為找回愛女而努力，並在社交平台Facebook開設尋人專頁「Bring Kayla Home」。今年1月6日時，Ryan在專頁發文為Kayla慶生，希望一日可以父女團聚。

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責任編輯：吳漢培