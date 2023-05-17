【HSBC滙豐】滙豐委任PayMe新主管　從流動金融服務商跳槽加入

▲ 滙豐委任PayMe新主管 從流動金融服務商跳槽加入

HSBC滙豐 （00005） 宣布，委任Brad Jones為旗下電子錢包PayMe新任主管，於5月29日履新。PayMe現任主管Dharini Kennan Hemant則會在Jones履新前繼續在任，隨後在滙豐出任另一全球要職。

在加入滙豐前，Brad Jones於緬甸金融服務供應商Wave Money擔任行政總裁，過去曾任職Visa（美：V）領導亞太、北非和中東地區流動貨幣和創新領域，滙豐形容他是「新興支付專家」。

PayMe目前用戶達300萬，覆蓋近5.5萬個香港網上和實體商戶。滙豐表示，Jones上任後將負責PayMe未來增長及制定業務藍圖，以及滙豐香港財富管理及個人銀行業務推進數碼化策略和普及金融進程。

滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，Jones在新興支付工 具和金融科技行業深具經驗，有信心他將為 PayMe發掘增長機會和建立新的合作夥伴關係。

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記者：伍鍵文