【業績｜高息股】偉易達上財年少賺14%　削末期息3成、股息率仍逾10厘

▲ 【業績｜高息股】偉易達上財年少賺14%至1.5億美元 股息率逾10.2厘

VTech偉易達 （00303） 公布，截至3月底全年盈利1.492億美元，按年下跌13.6%，相當於每股盈利59.1美仙。偉易達擬派末期息42美仙，較去年同期少31%，全年度每股派息跌13%至59美仙。以偉易達今日收市價45港元計，偉易達現價周息率仍達10.2厘。

偉易達全年收入達22.4億美元，按年微跌5.4%。公司全年毛利率按年微升0.1個百分點至28.3%。

偉易達表示，毛利率上升，主要受惠材料成本和運費下跌，加上產品售價上升，以及直接勞工成本和生產支出亦有所減少。不過，業績表現被集團收入下跌、主要貨幣對美元貶值、存貨撥備增加，以及產品組合改變所抵銷。

展望今財年，偉易達以收入持平為目標，但供應鏈問題大幅緩解，材料成本下跌，內地勞工成本見頂，盈利能力有望提升，電子學習產品和電訊產品業務所採取的措施將進一步提高邊際利潤。

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記者：宋佩恩