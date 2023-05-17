泛海洪水橋項目命名滙都　第一期623伙　有望季內推售

泛海國際旗下的洪水橋項目正式命名為滙都（High Park），將分兩期發展，合共提供1,025伙，涵蓋一至三房間隔，其中主打兩房戶。泛海國際執行董事關堡林表示，項目正待批預售，希望可在季內推售，現階段仍未定價，將會參考同區或同類型的新盤成交價，部署先推出滙都I，視乎情況第二期項目有望緊接推出。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，項目第一期滙都I 提供623伙，包括134伙一房、348伙兩房、36伙三房，以及105伙特色戶，標準單位實用面積介乎321至522平方呎。

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