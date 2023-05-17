  • 29°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泛海洪水橋項目命名滙都　第一期623伙　有望季內推售

股樓投資 17:40 2023/05/17

分享：

分享：

泛海國際旗下的洪水橋項目正式命名為滙都（High Park），將分兩期發展，合共提供1,025伙，涵蓋一至三房間隔，其中主打兩房戶。泛海國際執行董事關堡林表示，項目正待批預售，希望可在季內推售，現階段仍未定價，將會參考同區或同類型的新盤成交價，部署先推出滙都I，視乎情況第二期項目有望緊接推出。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，項目第一期滙都I 提供623伙，包括134伙一房、348伙兩房、36伙三房，以及105伙特色戶，標準單位實用面積介乎321至522平方呎。

 

延伸閱讀【多圖】鰂魚涌THE HOLBORN現樓登場 會所以英倫風設【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映 【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

一手市場 滙都 洪水橋 泛海

上一篇文章

瑜一‧天海周日售90伙　折實每呎26667元　另於周一招標推20伙

下一篇文章

【大行報告】花旗：北美業務盈利能力遜預期 下調敏華控股目標價至9.5元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

曾淵滄：境外資金湧港買豪宅
曾淵滄：境外資金湧港買豪宅
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【異動股】 蘋果傳6月發布AR/MR頭戴裝置 高偉電子一度急彈近13%
【異動股】 蘋果傳6月發布AR/MR頭戴裝置 高偉電子一度急彈近13%
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
耶倫證實不太可能在6月初之前履行支付義務 違約或帶來全球經濟和金融災難
耶倫證實不太可能在6月初之前履行支付義務 違約或帶來全球經濟和金融災難
【吸引人才】政府公布擴大人才清單　由原有13項增至51項
【吸引人才】政府公布擴大人才清單　由原有13項增至51項
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款