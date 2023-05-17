日本人唔慣「無罩」生活 微笑課程大受歡迎

新冠疫情期間，各國政府紛紛要求民眾戴好口罩加強防疫，不少人指戴口罩已成為習慣。日本《朝日新聞》報道，部分人在口罩令解除後感到難以適應，感覺已經忘記如何微笑，覺得有必要上堂練習面部表情。

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自去年年底以來，赤羽長者救濟中心（Akabane Elderly Relief Centre）舉辦的面部表情課程愈來愈受歡迎，要求單獨授課的人數亦見增長。目前申請報讀人數已較今年2月，政府首次不再建議佩戴口罩時，增加4.5倍。

「微笑教育」公司Egaoiku教練Keiko Kawano接受《朝日新聞》訪問指，受長期戴口罩影響，民眾展現微笑的機會愈來愈少，愈來愈多人對微笑產生複雜情緒。

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對於訓練內容，她指運用和放鬆面部肌肉是展露燦爛笑容的關鍵。報道亦指，學生將獲派一面小鏡子，可以時刻檢查自己的笑容。教練亦會調整學生面部表情，直至微笑變得自然。

學生Yasuko Watarai指，在不戴口罩的情況下，微笑至關重要，並指將會在義工活動及其他聚會時應用所學到的知識。

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責任編輯：李俊儀