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WhatsApp增「對話鎖定」功能 網民戲稱為出軌而設

環球社會熱點 17:14 2023/05/17

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Meta旗下通訊平台WhatsApp推出「對話鎖定」新功能，防止私人對話外流。不少網民紛紛留言調侃，指新功能似乎是為出軌者度身打造的功能，認為伴侶檢查電話時更難發現另一半出軌。

【SATs】英學能測驗今年數學卷太深？ 教師批20年最難 【下一頁】

WhatsApp本身已採用端對端加密技術，如今更推出「對話鎖定」新功能。用戶從收件匣取出對話串並放到專屬資料夾內，之後可以使用裝置密碼或生物辨識資料，例如指紋解鎖以存取該資料夾。

    點擊圖片放大
    +2

此外，「對話鎖定」功能也會在通知中自動隱藏該對話內容。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布推出「對話鎖定」新功能後，一眾網民紛紛於帖文下方留言「感謝」朱克伯格。

英國學能測驗SATs閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題 【下一頁】

一名網民力讚「對話鎖定」是朱克伯格做過最好的一件事，讓一眾妻子無法再檢查丈夫的WhatsApp通話紀錄。

有網民戲稱要代表「出軌伴侶協會」（Cheating Partners Association），感謝朱克伯格推出這項實用的功能。

甚至有網民尖銳「質問」朱克伯格是否有出軌，才特別推出「對話鎖定」。

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責任編輯：鄭錦玲

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