▲ 【新股IPO改革】港交所延長FINI用戶測試期限一個月 實施日期料推遲至下半年

港交所 （00388） 籌建FINI平台多時，令現時新股上市定價至掛牌須時5日結算周期（T＋5），加快至T＋2。港交所3月1日起進行FINI外部用戶測試，測試原訂本周五（5月19日）結束，最新再向券商公告延長測試日期至6月16日，意味機制無法在上半年推出。

據了解，部分業內人士系統尚未完全準備就緒，交易所期望用戶可更熟習FINI介面和操作。

港交所2021年已總結新股IPO平台FINI 諮詢建議，原目標2022年末季推出，但其後屢修訂推出時間。

港交所：7、8月再作市場預演

港交所表示，截至5月16日（周二），已有數百間公司包括保薦人、法律顧問、結算參與者、FINI銀行等都已註冊成為FINI 用戶並正參與用戶測試，相關機構過去數年合共參與約90%的香港IPO項目。

交易所呼籲，若市場參與者尚未註冊或開始 FINI 用戶測試，請盡快在FINI網頁執行指示，交易所也會在未來數周發布新版FINI用戶指南。

據交易所最新路線圖，完成FINI用戶測試後，將於7月、8月進行市場預演，即模擬有發行人使用新平台上市。不過，交易所未訂下最新目標推出日期。

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記者：麥德銘